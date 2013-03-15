قطر تطرح وظائف للخليجيين بمزايا تماثل 90% من مواطنيها

كشف مسؤول قطري أن بلاده تجري حاليا مسحا في قطاع العمل، لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها.

وأوضح مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر، سيف الكواري، أن الوظائف سيتم الإعلان عنها في حال حصرها وطرحها أمام الخليجيين، مشيرا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90%، من المميزات التي يحصل عليها القطري، وأن فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها، مشيراً إلى أن اجتماعاً عقد مؤخرا بين وزارة العمل والقطاع الخاص والوزارات الأخرى لوضع الاستراتيجية العامة لسوق العمل حتى 2016، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف "أن دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر؛ لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن، ملمحا إلى أن شهية قطاعات قطر لتشغيل عدد أكبر من الخليجيين، وبخاصة أن القطاع الحكومي ما زال يمنح فرصا وافرة للقطري والخليجي، والفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص، وبرواتب ضخمة تتنافس على استقطاب الكوادر".

ونوه الكواري بأن قطر تمر بطفرة كبيرة تدفعها إلى فتح فرص عمل ووضع المميزات والمغريات الوظيفية لسد احتياجها، وأن الفرص متاحة أمام العاملين في القطاع الخاص للحصول على الكوادر البشرية ذات الخبرة، مشيرا إلى أن نوع الوظيفة وطبيعتها ستمنحان الفرص للكفاءات الخليجية، وأن المقياس لدى قطاعتها سيعتمد على الكفاءة والتخصصات في بعض المهن غير التقليدية، إلا أن الأولوية ستكون للقطري، يليه المواطن الخليجي وسيكون المعيار للكفاءات.

من جهة أخرى، اعتبرت سحر الكعبي، رئيسة لجنة الموارد البشرية في اتحاد الغرف الخليجية، محاولة قطر أو أي دولة خليجية أخرى كالإمارات لاستقطاب أو تقديم فرص عمل للكوادر الخليجية أحد الحلول المساعدة على امتصاص أزمة البطالة.

