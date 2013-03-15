يروي المرحوم الدكتور القصيبي أنه حين تولى وزارة الصناعة والكهرباء أخذ يقوم بجولات ميدانية مع فرق الصيانة وفي محطات الكهرباء المختلفة ويقف في الطوابير مع المواطنين المطالبين بوصول الكهرباء إلى منازلهم، بل ومع مأمور السنترال الذي يتلقى الشكاوى، في تلك الفترة العصيبة التي كان انقطاع الكهرباء فيها كثيراً جداً (مازلت أذكرها بوضوح) يقول رحمه الله: وفي السنترال اتصل مواطن غاضب وقال وهو يصرخ:

- قل لوزيركم الشاعر انه لو ترك شعره واهتم بعمله لما انطفأت الرياض كلها..!

قلت ببساطة:

- شكراً.. وصلت الرسالة!..

كانت وزارته الجديدة قد ورثت مئة شركة كهرباء بين كبيرة وصغيرة، تشترك كلها في عدم تحمل الطفرة المفاجئة التي رفعت الأحمال بشكل هائل لذلك كان الانقطاع سائداً..

استطاعت القيادة العليا للمملكة دمج هذه الشركات المبعثرة في شركة واحدة كبيرة (وبالمناسبة هذا احتكار صحي طالما ان السعر محدد بأقل من التكلفة!) ودعمت الدولة هذه الشركة بمبالغ خيالية حتى عمت الكهرباء المملكة التي تشبه القارة، وندر انقطاع الكهرباء..

العبرة مما رواه الوزير الراحل غازي القصيبي - تغمده الله برحمته وغفرانه - ان الوزراء المسؤولين عن الخدمات لا يصح ان يظلوا في مكاتبهم وأبراجهم العاجية.. لابد من النزول للميدان ومعرفة التحديات على الطبيعة والاحاطة بمشاكل الناس، وان تكون زياراتهم فجائية..

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية.