مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يزور مصر الأحد المقبل

يزور مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي القاهرة بدءاً من يوم الأحد المقبل، لإجراء محادثات مع السلطات بشأن برنامج اقتصادي معدل والخطوات التالية في تعاون الصندوق مع البلاد.

وقال وليام موراي، المتحدث باسم الصندوق، إن مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط بالصندوق سيزور القاهرة في أول زيارة لمسؤول كبير بالصندوق منذ علقت مصر المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 ملياردولار في ديسمبر/كانون الأول، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت مصر إنها تدرس عرضا بقرض مؤقت من الصندوق، وهو ما سيمنح السلطات المصرية ائتمانا سريعا ريثما تتفاوض بشأن برنامج شامل من صندوق النقد.

ولم يخض موراي في تفاصيل بشأن المحادثات المقبلة وقال إن "الصندوق ما زال ملتزماً تماما بمساندة مصر في هذه المرحلة الحرجة".

