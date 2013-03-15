خادمتان تسرقان 151 قطعة ذهبية وربع مليون درهم

اتهمت النيابة العامة في دبي خادمتين إثيوبيتين بسرقة مبلغ ‬254 ألفاً و‬971 درهماً و‬151 قطعة ذهبية، و8 قطع فضية من العائلة المواطنة التي تعملان لديها، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وقالت (م.د) ربة المنزل، إنه بعد انتقالها إلى منزل جديد وضعت ثلاث حقائب في غرفتها الخاصة، ونظراً لانشغالها في ظرف عائلي لم تقم بإيداع المبالغ المالية في البنك والاحتفاظ بالقطع الذهبية في مكان آمن.

وتابعت في إفادتها أمام النيابة العامة، أنه في صباح أحد الأيام عند استخراج بعض المبالغ المالية لم تجد الحقائب في مكانها، وبالاستفسار من والدتها أفادت أنها لم تر تلك الحقائب، وعليه قدمت بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة. وتابعت عند حضور الشرطة وتفتيش المنزل عثر في الغرفة الخاصة بالخادمتين على المسروقات، داخل وسادتين.