السعودية: 14 ألف ريال شهرياً بدل سكن لموظفي الدولة بالخارج

وضع مجلس الخدمة المدنية أسساً لصرف إيجار السكن للسعوديين العاملين في الخارج المشمولين في نظام الخدمة المدنية والوظائف الديبلوماسية المعادلة لها، فقسم عواصم العالم إلى 5 فئات، بحسب كلفة المعيشة فيها، وخصص 14 ألف ريال حداً أعلى لموظف الدولة في أعلى مدن العالم كلفة.

وفقاً للائحة تصنيف الدول بحسب فئات بدل التمثيل الديبلوماسي، نشرتها صحيفة الحياة، فإن العمل في هذه اللائحة سيبدأ اعتباراً من العام المالي 1434-1435، وجاءت بناء على ما اتخذته اللجنة الدائمة المكلفة بمراجعة تكاليف المعيشة في مختلف الدول، المشَكّلة بناء على المادة (48) من لائحة الوظائف الديبلوماسية، من ممثلين لكل من وزارات الخارجية والخدمة المدنية والمالية.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع تسبب في زيادة كلفة المعيشة والإسكان، ما يوجب حتمية معالجة ما يعانيه موظفو بعثات السعودية والملحقيات المدنية التابعة لها في الخارج من صعوبات اقتصادية نتيجة ذلك، إضافة إلى افتتاح بعثات جديدة في دول ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول بحسب فئات بدل التمثيل الديبلوماسي.

ووجّهت بأن يعامل الموظف المنتدب إلى دولة ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول، معاملة الموظف المنتدب إلى الدولة المصنفة المجاورة لها.

وجاء تصنيف مدن: طوكيو ونيويورك وهونغ كونغ وباريس ولندن وموسكو وهلسنكي ودبلن وأوسلو وجنيف وبيرن وكوبنهاغن وأبوظبي والدوحة، ضمن أعلى معدلات إيجار الوحدات السكنية في العالم.

ومن خلال هذا التصنيف في قيمة إيجار السكن، فإن الوزير المفوض والسفير في هذه المدن سيحصل على مبلغ 14 ألف ريال شهرياً إن كان متزوجاً، و13.125 ريال إن كان عازباً، فيما يصرف للسكرتير الأول والمستشار والوزير المفوض 13.125 ريال إن كان متزوجاً، و12 ألف ريال إن كان عازباً، أما الملحق والسكرتير الثالث والسكرتير الثاني، وهم الذين يشغلون المراتب من السابعة إلى التاسعة، فيصرف لكل منهم 12 ألف ريال إن كان متزوجاً، و11.250 ريال إن كان عازباً، فيما يصرف لمن يشغل المرتبة الخامسة فما دون 11.250 ريال إن كان متزوجاً، و10.125 ريال إن كان عازباً.

وصنفت اللائحة مدن: واشنطن ولوس أنجلس وهيوستن ومدريد وملقا وإستوكهولم وبرلين وفيينا وروما وبروكسل ولاهاي وكييف وسنغافورة، ضمن المجموعة الثانية في القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج.

ويحصل الوزير المفوض والسفير في هذه المدن على 12 ألف ريال إن كان متزوجاً، و11.250 ريال إن كان عازباً، فيما يصرف 11.250 للسكرتير الأول والمستشار والوزير المفوض إن كان متزوجاً، و10.125 ريال إن كان عازباً، أما الملحق والسكرتير الثالث والثاني فيصرف لكل منهم 10.125 ريال إن كان متزوجاً، و9 آلاف ريال إن كان عازباً، أما المرتبة الخامسة فما دون فيصرف للعامل فيها 9 آلاف ريال إن كان متزوجاً، و8.100 إن كان عازباً.

فيما وضع القرار مدن: أوتاوا وبكين وتايبيه وسيول وبيروت ومكسيكو وكابل وبومباي ولشبونة وأثينا ووارسو وبراغ وبودابست وبوخارست وأوكلاند والمنامة ودبي والكويت ومسقط وليبرفل، ضمن المجموعة الثالثة في القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج.

ويحصل الموظف في هذه المدن إن كان وزيراً مفوضاً أو سفيراً على 11.250 ريال إن كان متزوجاً، و10.125 ريال إن كان عازباً، أما السكرتير الأول والمستشار والوزير المفوض فيحصل كل منهم على 10.125 ريال إن كان متزوجاً، و9 آلاف ريال إن كان عازباً، أما الملحق والسكرتير الثالث والثاني فإن كان متزوجاً يحصل على 9 آلاف ريال، وإن كان عازباً يحصل على 8.100 ريال، أما الموظف على المرتبة الخامسة فما دون فيحصل على 8.100 ريال إن كان متزوجاً، و7.250 ريالاً إن كان عازباً.