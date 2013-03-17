وزير التخطيط: مصر تبدأ غداً مباحثات مع صندوق النقد

تصل اليوم إلى القاهرة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي‏،‏ برئاسة مسعود أحمد رئيس الدائرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق‏.‏

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي في تصريحات لصحيفة الأهرام، إن اجتماعات البعثة مع الحكومة المصرية ستبدأ علي الفور اليوم الأحد، وذلك لمناقشة التعديلات التي تم ادخالها علي البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة.

وستعقد البعثة اجتماعات مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والبترول والتموين والإسكان والسياحة، كما سيتم عقد اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل.

وأكد وزير التخطيط أن المباحثات مع البعثة ستتناول أيضا تطورات الوضع الاقتصادي المصري الذي حقق معدلات نمو62% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 30% في نفس الربع من العام المالي الماضي ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي ليسهم بنحو21% في نمو الناتج المحلي مقابل سالب 20% والقطاعات الانتاجية وأسهمت بنسبة 80% في نمو الناتج مقابل 10%.

وبالنسبة لأهم التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي البرنامج الاصلاحي، قال إنها تتعلق بالملف الضريبي حيث تم إلغاء زيادة ضريبة المبيعات علي السلع والخدمات ليتم الاكتفاء بست سلع فقط لا تمس محدودي الدخل، كما تم اقرار زيادة في حد الإعفاء للأعباء العائلية بنحو 3 آلاف جنيه لتصل للعاملين بالقطاع العام لنحو 12 ألفا وبالقطاع الخاص لتسعة فقط وهو ما يكلف الخزانة العامة خسارة بنحو 3 مليارات جنيه من ايرادات ضريبة الدخل.

وقال العربي إن البرنامج المعدل يتوقع ارتفاع فجوة التمويل للاقتصاد المصري إلى 195 مليار دولار حتي نهاية عام2015/2014 بزيادة 5 مليارات دولار تقريبا عن تقديرات العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر تعتمد علي اتفاق صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد هذه الفجوة حيث يفتح الاتفاق الطريق لحصول مصر علي المساعدات والمنح التي التزمت بها الدول الصديقة والجهات المانحة.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قد ذكرت في تقرير لها أمس نقلا عن مسئول أمريكي في القاهرة قوله إن التعافي الاقتصادي سيزداد صعوبة في مصر مالم يتم توقيع الاتفاق مع الصندوق قريبا.