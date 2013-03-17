مسؤول في "صندوق النقد": تقدم جيد في المحادثات مع مصر

قال مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بـ"صندوق النقد الدولي" مسعود أحمد، اليوم الأحد، "إن المحادثات بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق اليوم الأحد كانت إيجابية وبناءة"، مضيفاً "حققنا تقدما طيبا للغاية".

وأضاف في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته مجلس الوزراء المصري بعد انتهاء اجتماعه بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم "إن إدارة الصندوق متفقة على مساعدة مصر، وإنها تؤيد برنامج إصلاح الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات التي تواجهه".

وأضاف أحمد أن اللجنة الفنية بالصندوق ستجري مشاورات نهائية مع الحكومة المصرية حول القرض الذي طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار خلال الأسابيع القادمة.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بالصندوق وأندرياس بور المدير التنفيذي للصندوق والوفد المرافق لهما قد وصلت مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في زيارة لمصر تستغرق يومين لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وتجرى مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر للحصول على القرض، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيله واستؤنفت المحادثات مرة أخرى بين الجانبين في شهر يناير الماضي بشأن خطة إصلاح جديدة، وسوف تستكمل المحادثات اليوم.