16 مليون مستخدم للإنترنت في السعودية بنهاية 2012

أظهرت تقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بلغ بنهاية العام الماضي 2012، نحو 15.8 مليون مستخدم، بنسبة انتشار بلغت 54 في المئة.

وكشفت التقديرات التي نشرت صحيفة الشرق الأوسط مؤشراتها العامة أن أغلب الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة كانت متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد نظرا لارتباطها بالمساكن وتجمعات الأعمال.

وأوضحت التقديرات التي تعتزم الهيئة إصدارها بشكل مفصل في تقريرها السنوي أن يكون عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت بحدود ثلاثة مستخدمين، ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، إلى جانب وجود نسبة من المستخدمين الذين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك.

وتوقعت الهيئة أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعا ملحوظا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية، وما تقدمه من سرعات عالية وخصوصا في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.

وفي عام 2011 تصدرت المملكة قائمة مستخدمي الإنترنت بدول الخليج 11.4 مليون مستخدم، وحلت الإمارات ثانيا بأكثر من 3 ملايين مستخدم ثم سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بحسب موقع إحصاءات الإنترنت العالمية.

أما من حيث نسبة مستخدمي الإنترنت من عدد السكان فحلت السعودية في المرتبة الخامسة، إذ جاءت الإمارات أولا بنسبة 69 في المئة، ثم قطر 66.5 في المئة، والبحرين ثالثا بنسبة 53.5 في المئة، وسلطنة عمان 48.4 في المئة، والمملكة رابعا بنسبة 43.6 في المئة وأخيرا الكويت بنسبة 42.4 في المئة.

