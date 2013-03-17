290 ألف راكب ينقلهم مشروع النقل العام في جدة

أكد الدكتور هاني أبوراس أمين محافظة جدة (غرب السعودية) تأسيس شركة لتنفيذ مشروع للنقل العام في جدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع النقل العام في جدة بجميع مكوناته، ووجه بتنفيذه خلال سبع سنوات.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن مشروع النقل العام الجديد في مدينة جدة سينقل نحو 290 ألف راكب، حسب الدراسات الأولية، كما سيسهم المشروع في معالجة الاختناقات المرورية.

شرح مجلس الوزراء السعودي في بيان له أن مشروع النقل العام بمحافظة جدة يشمل شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط نقل بحري وخط عربات للكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسراً معلقاً، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وقال إن المشروع كاملاً بجميع مكوناته سينفذ خلال سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل.

وأشار المجلس إلى تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام، تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة.

يُذكر أن هذا المشروع يعد الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض التي يجري حالياً تنفيذه، وفي مدينة مكة المكرمة التي بدأت الإجراءات المطلوبة لتنفيذه.