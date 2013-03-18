بروكسل تستضيف غداً الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي الرابع

يبدأ في بروكسل غداً، الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي الرابع، والذي سيشارك فيه من جانب مجلس التعاون عدد من الخبراء والمختصين من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة، والبنوك المركزية، وهيئات سوق المال والاستثمار في الدول الأعضاء، والأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن الاتحاد الأوروبي يشارك عدد من الخبراء والمسؤولين من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

وقال الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى مناقشة السياسات الاقتصادية الكلية، ويأتي في إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي (2010-2013).

وأضاف الدكتور العويشق أن دورة الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي هذا العام ستتناول آخر المستجدات الاقتصادية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وإصلاح القطاعات المالية والمصرفية بعد الأزمة المالية العالمية، وآخر تطورات أزمة اليورو.

وكان الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي الثالث قد عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض في يونيو/حزيران 2011، ومن أهم موضوعاته في ذلك الوقت أزمة اليورو وخطة إنقاذ اليونان، والضوابط المالية التي تبناها الاتحاد الأوروبي لتعزيز العملة الأوروبية الموحدة.