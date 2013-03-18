مصر تتوقع إنتاج 9.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن وزير الزراعة المصري قوله، الاثنين، إن مصر تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح المحلي نحو 9.475 مليون طن هذا الموسم إذا استمرت الظروف المناخية المناسبة.

وأضاف الوزير صلاح عبدالمؤمن أن مصر تحتاج تسعة ملايين طن من القمح لضمان إنتاج الخبز المدعوم الذي يُباع بخمسة قروش (أقل من سنت أمريكي واحد) للرغيف.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن مصر حصدت 8.69 مليون طن من القمح في صيف 2012 بارتفاع نسبته 4 بالمئة مقارنة مع 8.37 مليون طن في 2011.

وشهدت مصر اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى عامين، وهو ما جعل من الصعب عليها ترتيب مدفوعات واردات القمح وأدى إلى تراجع مشترياتها منه منذ بداية العام.

وأفاد تقرير حكومي الأسبوع الماضي بأن المخزونات الاستراتيجية من القمح المحلي والمستورد تراجعت إلى 2.207 مليون طن أي ما يكفي 89 يوماً بالمقارنة مع 2.292 مليون طن أي ما يغطي استهلاك 95 يوماً في تقرير أعلن يوم 27 فبراير/شباط الماضي.

ويقول تجار دوليون إنه بالرغم من التوقعات القوية للمحصول فإن مصر ستحتاج لشراء كميات كبيرة إضافية للحفاظ على الحد الأدنى من المخزونات لحين جني محصولها وإعداده للاستهلاك.

وإمدادات الغذاء مسألة ذات حساسية سياسية في مصر، حيث أثار نقص المواد الغذائية اضطرابات في الماضي.