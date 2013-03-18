230 طائرة أسطولها في 2015 منها 20 تتسلمها العام الجاري

أفادت شركة "طيران الإمارات" بأن إجمالي قيمة أصول "مجموعة الإمارات"، التي تمثل الناقلة الشركة الرئيسة فيها، لا يقل عن 84 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الأرصدة النقدية لديها نحو 17 مليار درهم عن السنة المالية 2012 -2013، مؤكدة أن طرح حصة من الشركة في اكتتاب عام، أمر منوط بحكومة دبي، الجهة المالكة لـ"طيران الإمارات" والمجموعة، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأضافت أن من المقرر أن تتسلم الناقلة خلال عام 2013، نحو 20 طائرة جديدة تزيد قيمتها على 4.2 مليارات دولار (15.4 مليار درهم)، في حين سيزيد حجم أسطولها بحلول عام 2015 على 230 طائرة، مؤكدة أن لديها قائمة تضم الكثير من الوجهات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها تباعاً، والتي تأتي البرازيل وروسيا والهند والصين على رأسها، من خلال افتتاح محطات جديدة فيها أو زيادة عدد الرحلات المتاحة حالياً إليها.

و قال الشيخ ماجد المعلا، نائب الرئيس الأول في طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإيران، إنه وفقاً للتقرير السنوي الأخير لمجموعة الإمارات، عن السنة المالية 2012 - 2013، بلغت قيمة الأرصدة النقدية لمجموعة الإمارات نحو 17 مليار درهم، في حين أن إجمالي قيمة أصول المجموعة عامة لا يقل عن 84 مليار درهم. وحول التوجه لطرح حصة من الشركة في اكتتاب عام، أكد أن الأمر منوط بحكومة دبي، الجهة المالكة لـ(طيران الإمارات) والمجموعة.

وكان المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات، محمد إبراهيم الشيباني، قال أخيراً، إن دبي تتوقع طرح شركة رئيسة واحدة على الأقل للاكتتاب العام في موعد مبكر، ربما أوائل العام المقبل.

وأشار المعلا، إلى أن الناقلة تشغل اليوم أسطولاً يتكون من 198 طائرة حديثة من طرازي (إيرباص) و(بوينغ)، ولديها أكثر من 200 طائرة تحت الطلب، ومن المتوقع أن يزيد حجم أسطولها بحلول عام 2015 على 230 طائرة.

وبشأن الخطط التمويلية المستقبلية، لتسلم الناقلة طائرتين جديدتين كل خمسة أسابيع العام الجاري، نصفها من طراز "إيرباص إيه 380"، أكد المعلا أنه من المقرر أن تتسلم الناقلة خلال 2013، نحو 20 طائرة جديدة تزيد قيمتها على 4.2 مليارات دولار، جميعها يحتاج إلى تمويل بالطبع.

