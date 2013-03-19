العطية: لا بطالة في قطر.. وهي أكبر بلد جاذب للأيدي العاملة

أكد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها بطالة بمعناها الحقيقي، موضحاً أن هناك فرقاً بين العاطل عن العمل وبين الباحث عن وظيفة أفضل، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأضاف أن قطر أكبر دولة جاذبة لليد العاملة في كافة المجالات، ولكن هنالك بعض الأشخاص يحددون نوع الوظيفة التي يريدونها، وشدد على أن آخر إحصائية تم الكشف عنها مفادها أن أكثر من 3 آلاف قطري يبحثون عن عمل وفرص أفضل وليسوا عاطلين عن عمل.

وأشار إلى أن الحكومة القطرية تدعم بشكل دائم ومستمر الأفكار والابتكارات في شتى المجالات والتخصصات وجهود كافة المبدعين، مشيراً إلى أن هذا المعرض سيعطي فرصة ذهبية لكافة الجهات الحكومية والمختصة لتتعاون وتتفاعل مع الابتكارات الموجودة.

وأوضح "الشباب القطري لديه العديد من المجالات المتاحة أمامه، وأنه يجب عليهم التركيز على نوعية التعليم وربط التخصصات بمتطلبات السوق والحياة اليومية"، منوهاً بوجود نقص كبير للكوادر الوطنية في التخصصات مثل التخصصات الهندسية والطبية والفنية والتكنولوجية.