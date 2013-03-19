برنامج "إنجاز السعودية" يكتسح جوائز إنجاز العرب

حصد برنامج "إنجاز السعودية" لتطوير الشباب وتدريبهم على دخول سوق العمل ثلاث جوائز من أصل أربع جوائز تنافست عليها 15 دولة عربية ضمن برامج "إنجاز"، خلال حفل التقييم السنوي لـ"إنجاز العرب" الذي احتضنته مدينة اسطنبول التركية.

ويشار إلى أن برامج إنجاز نجحت في تهيئة اللبنة الأولى لتطوير الكوادر الشبابية عن طريق عقدها دورات شاملة في برامج "مهارات النجاح" التي تندرج تحت أحد البرامج الموجهة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لمساعدتهم على صقل وتطوير معارفهم ومهاراتهم الشخصية مع التركيز على مهارات الاتصال والتواصل بين أقرانهم في المدرسة والمجتمع على حد سواء.

وتركزت دورات المبادرة على مجموعة من المهارات التي من أبرزها التواصل مع الآخرين، وبناء العلاقات، والتأثير في الآخرين، والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع الخطط المستقبلية ضمن إطار زمني، وتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل لمساعدتهم على تحديد مسارهم المهني ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إعداد أجيال من الطلاب المؤهلين والمدربين ليكونوا عنصراً فاعلاً ومساهماً في دفع عجلة التنمية.

وحقق "إنجاز السعودية" الجائزة الأولى المعنية "بالتعاون والتميز في الأداء" والتي تقدم لأفضل برنامج إنجاز يفعل دور المبادرات التعاونية في تحقيق أهداف البرنامج. ونال البرنامج الجائزة الثانية في "التواصل"، والتي تعطى لأفضل برنامج يتميز بتعزيز تواجد الهوية المميزة لبرنامج إنجاز في علامته التجارية والمتواجد بشكل فاعل في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما جاءت الجائزة الثالثة لتميز برنامج "إنجاز السعودية" بالتقيد بأنظمة وسياسات منظمة "جونيور أتشيفمنت ورلدوايد" المنظمة المؤسسة لبرنامج إنجاز.

وقد تسلم هذه الجوائز الرئيس التنفيذي لبرنامج إنجاز السعودية نائل سمير فايز من المدير الإقليمي السيدة ثريا السلطي، ونائب الرئيس الأعلى لمنظمة"إنجاز العرب" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأرجع نائل فايز ما تحقق لبرنامج إنجاز السعودية من نجاحات إلى إيمان الكوادر الوطنية برسالة وأهداف البرنامج التأهيلي للشباب ورعاة البرنامج وفريق العمل الطموح والثقة الكبيرة التي منحتها الوزارات والهيئات المعنية للبرنامج ولتهيئة جيل واعٍ من الشباب.

وأكد أن ما تحقق هو دافع لمزيد من العمل والإنجاز للمساهمة في بناء تكاملي لأجيال قادمة من الكوادر السعودية المدربة والقادرة على تحمل مسؤوليتها بكل اقتدار في مختلف مواقع ومراكز العمل.

الجدير بالذكر أن برنامج إنجاز السعودية يطمح من خلال الفعاليات التي ينظمها إلى التعريف برسالته الهادفة إلى تكريس الريادة وحب العمل الحر والنهوض بالمهارات العملية والحياتية للشباب السعودي، وتجسيد الرؤية الساعية إلى تقديم برامج عملية رائدة لـ250 ألفاً من الطلاب والطالبات في المدن الرئيسية في المملكة مع حلول عام 2018، بالشراكة مع الوزارات المعنية ومجتمع الأعمال ومتطوعي القطاع الخاص.