"الشورى" السعودي يصرف النظر عن بدل سكن موظفي الدولة

كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي عن أنه تم صرف النظر عن مقترح منح 3 رواتب لموظفي الدولة كبدل سكن، التي تقدم بها عضو المجلس السابق المهندس محمد القويحص بسبب انتهاء عضوية مقدم التوصية. وقال إن تلك التوصية أصبحت الآن "في حكم المنتهية".



وأضاف آل ناجي في تصريح لصحيفة "المدينة" إن "اللجنة لم تتلقَّ أي توصية بهذا الشأن من أي عضو حالي"، مبيناً أن اللجنة لا تعمل على العودة إلى التقارير السابقة لتبني توصيات إضافية بل تدرس ما يرد إليها من توصيات يتقدم بها أعضاء المجلس الحاليون.

وأضاف أن قضية الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية قد أثيرت مع وزير الخدمة المدنية لدى استضافته في فترة ماضية، وأن المجلس أصدر عدداً من القرارات ومنها قرار يطالب وزارة الخدمة المدنية بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة وكذلك تكوين لجنة وزارية لمراجعة الوظائف الشاغرة وتحويرها، لافتاً إلى أن تقرير الوزارة القادم يتضمن آليات تعمل عليها الوزارة لشغل تلك الوظائف.