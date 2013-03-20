الكويت تخطط للتخلص من مليون وافد خلال 10 سنوات

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن بدء سريان قرار وقف تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الاهلي سيكون اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من سريانه بشكل فوري منذ صدوره الاسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، أوضحت الوزيرة الرشيدي في تصريح صحافي عقب ترؤسها اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة مساء أمس أنه سيكون بمقدور العمالة التي دخلت البلاد بكرت زيارة تجارية قبل صدور قرار الوقف تحويل اقاماتها الى اقامة عمل في القطاع الأهلي.

وأكدت أن ما اتخذته من قرارات وما ستتخذه خلال الفترة المقبلة يأتي سعيا منها لتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل ودراسة اوضاعهم ولمعالجة الخلل في التركيبة السكانية مشددة على اهمية وقف نمو العمالة الوافدة والحد من العمالة الهامشية.

وأشارت إلى اتخاذ القرارات والاجراءات التي من شأنها تطبيق تصورها والاستراتيجية الداعية نحو تقليص عدد العمالة الوافدة بمقدار مائة الف عامل سنويا وصولا الى تخفيضها الى مليون عامل خلال عشر سنوات مضيفة ان ايقاف تحويل بطاقات الدعوة بكافة انواعها سيكون اعتبارا من اول ابريل المقبل على ان يتم واستكمال الاجراءات لمن صدرت لهم موافقة سابقة واستكملوا اجراءات اصدار اذن العمل قبل تاريخ الاول من ابريل.

ومن جهة أخرى كشفت الوزيرة الرشيدي عن ضم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للجنة الرابط الآلي التابع لوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتكليف غرفة تجارة وصناعة الكويت بتوفير الوصف الوظيفي لرجال الاعمال مشيرة إلى قصر صرف العمالة المقدرة لأصحاب العمل من دول مجلس التعاون الخليجي على العمالة المحلية فقط.

وأعلنت عن تشكيل فرق فرعية للمحافظات تتبع اللجنة الرباعية المشتركة للتفتيش على اصحاب العمل للتحقق من مدى التزامهم بأحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي من عدمه.