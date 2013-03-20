خبراء: ستتم تبرئة رجال الأعمال المتحفظ على أموالهم بمصر

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من النائب العام بمنع 23 من رجال الأعمال من التصرف في أموالهم في قضية التلاعب بالبورصة.

وكانت إدارة القضايا بالبورصة المصرية أرسلت كتاباً إلى شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة والأوراق المالية وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بأسماء من شملهم قرار التحفظ ومنهم رجال أعمال سعوديون وإماراتيون.

قرار النائب العام المصري تضمن عدم تصرف المتهمين الـ23 بأموالهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن، وكذلك الأسهم والسندات والحصص الموجودة لدى جميع البنوك والشركات، وهو ما يصفه الخبراء بالقرار الضعيف قانونياً.

الخبير القانوني للجمعية المصرية للتمويل، الدكتور عوض الترساوي، قال لـ"العربية": "أمر التحفظ، أعتقد أن المحل فيه مضطرب، الإسناد في هذه الوقائع بالكامل غير صحيح وغير دقيق من الناحية القانونية، لذلك ننظر لهذه الدعوى من الناحية الفنية على أنها ستنتهي إلى لا شيء وإلى براءة جميع المتهمين".

وأضاف "هل من المتصور عقلاً أن أتحفظ على أموال إنسان يتجاوز استثماره في مصر 1.8 مليار جنيه مقابل أسهم تساوي 150 ألف جنيه؟ لا بد من نظرة عند صدور قرار التحفظ أو منع التصرف إلى المواءمة والملاءمة".

وقال خبير أسواق المال، محسن عادل، "فكرة أن النيابة العامة هي من تدخلت لاتخاذ هذا الإجراء وليست المحكمة أمر آخر عليه علامات استفهام لا يمكن تفسيرها بعيداً عن تعقيدات قانونية كثيرة".

وأوضح عادل "تصدرنا في الأسابيع الأربعة الماضية عناوين الصحفات الأولى للجرائد الاقتصادية العالمية بأن مصر تتخذ إجراءات استثنائية ضد المستثمرين".

القرار الذي ضم أسماء رجال أعمال من السعودية والإمارات أثار مزيداً من الشكوك حول مساعي مصر لجذب مستثمرين هي في أشد الحاجة إليهم، ناهيك عن مقالات وآراء لا تنتهي من المراقبين تتحدث عن نفور المستثمر المحلي نفسه.

أمر التحفظ جاء مترتباً على ضم هذه الأسماء الجديدة للقضية بناء على تقرير قدمته هيئة الرقابة المالية تلبية لأمر المحكمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.