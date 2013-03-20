وزير: مصر حصلت على 9 مليارات دولار من السعودية وقطر

توقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، الدكتور أشرف العربي، زيارة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي القاهرة خلال الأيام المقبلة، لاستكمال المباحثات التفصيلية مع الحكومة، مؤكداً أن الحكومة تبذل جميع جهودها‏ للإسراع بتوقيع اتفاق القرض البالغ ‏4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي‏.‏

وأعرب الوزير في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام" عن اعتقاده بأن المباحثات الحالية سوف تسفر عن التوقيع مع الصندوق، والحصول على الدفعة الأولى من القرض قبل نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل.

ونفى الوزير وجود مساعدات من بعض الدول الخليجية سيتم تدفقها عقب التوقيع مع الصندوق.

وأشار إلى أن المساعدات السعودية والقطرية التي تم تحويلها بالفعل بلغت نحو 9 مليارات دولار، منها 4 من السعودية، تشمل منحة بمبلغ 500 مليون دولار، و500 مليون مثلها وديعة بالبنك المركزي، إلى جانب 1750 مليون دولار تسهيلات لاستيراد مواد بترولية، ومليار دولار في شراء السندات، ومبلغ تم تحويله لمصلحة تمويل المشروعات الصغيرة بغرض توليد فرص عمل للشباب.

أما المساعدات القطرية فبلغت 5 مليارات دولار، منها مليار منح والباقي وديعة بالبنك المركزي، وكذلك المساعدات التركية التي تم تحويل مليار دولار منها على دفعتين كوديعة بالبنك المركزي، ومليار آخر في شكل تسهيلات تم الاتفاق الأسبوع الماضي على استخدامه في 3 مشروعات هي المنسوجات والملابس الجاهزة، خاصة قطاع الأعمال العام لتطوير هذا القطاع ذي العمالة الكثيفة، والمشروع الثاني تحويل 500 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي في إطار ترشيد استخدام الوقود، وتطوير منظومة النقل العام، والمشروع الثالث تطوير المعاهد التدريبية بمصر، وإعادة تأهيل ورفع مهارات العمالة للعمل بالقطاع الخاص، خاصة المشروعات الاستثمارية التركية بمصر.

في الوقت نفسه، توقعت مصادر بصندوق النقد الدولي أن تصل قيمة تلك الدفعة إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن الدفعة الأولى من القرض ستصاحبها تدفقات تصل إلى 4.5 مليار دولار مساعدات ومنحاً وقروضاً ميسرة للغاية من حيث فترة السماح وطول فترة السداد، ليصل حجم التدفقات بذلك إلى 6 مليارات دولار.

وتشمل تلك التدفقات مليار دولار من البنك الدولي ومثله من الاتحاد الأوروبي، ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية، و540 مليون دولار من الولايات المتحدة، تم توقيع اتفاق للحصول على 190 مليوناً منها، والباقي مرتبط بالتوقيع مع الصندوق، إضافة إلى مساعدات من بعض الصناديق العربية.

وأضاف الوزير أن هناك حزمة مساعدات أخرى خلال العام المالي المقبل، منها مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات من الاتحاد الأوروبي، ووصف ما تردد عن مساعدات عراقية قيمتها 4 مليارات دولار بأنه لا أساس له من الصحة.