القروض تأكل ربع الإنفاق الشهري لمواطني أبوظبي

شكلت القروض نحو 24% من الإنفاق الشهري للأسر المواطنة في المتوسط على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام 2012، فيما انخفضت نسبة المقترضين من الأسر بنسبة 4% لتبلغ 59% مقارنة بنحو 63% في العام 2011.

ويتوقع 56.4% من الأسر ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الأول من العام 2013، فيما تشير النتائج إلى أن النسبة الكبرى من القروض تنفق على تمويل السيارات، وبنسبة بلغت نحو 56% خلال العام 2012، وفقاً لـ"الرؤية" الإماراتية.

جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للعام 2012، والذي اشتمل على استطلاع آراء عينة من الأسر على مستوى إمارة أبوظبي.

ووفقاً لنتائج العام 2012، فإن نحو 56% من المستجيبين أوضحوا أن السبب الرئيس في حصولهم على قرض كان بهدف شراء السيارات، فيما عبّر نحو 25% عن أن حصولهم على القروض كان من أجل شراء منزل للأسرة، وعبّرت نسبة 11% من المستجيبين عن أهداف أخرى تمثلت في توفير نفقات الزواج.

وذكرت نتائج المؤشر أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي على التعليم بلغ في العام 2012 بحدود 42 ألفاً و129 درهماً، وبلغ متوسط إنفاقها على الهواتف المحمولة 3905 دراهم، وعلى الهواتف الثابتة 1309 دراهم.

كما يقوم 39% ممن شملهم البحث بتبديل هواتفهم المحمولة بشكل مستمر، و56% يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي، فيما ظهر استقرار نسبي في نسبة المواطنين الحاصلين على قروض شخصية حتى نهاية الربع الرابع من العام 2012.

وأوضح مرصد أحوال الأسرة المواطنة للعام 2012 أن هناك انخفاضاً في المؤشر العام للأسعار خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011 بنحو أربع نقاط، مسجلاً 74 نقطة بعد أن كان 78 نقطة خلال العام 2011، حيث أبدى المواطنون حرصهم من ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الضرورية، وهي اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها مقارنة بسلع غذائية أخرى.

وحول سؤال الأسر المواطنة عن سلوكها الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج بأنه ليس هناك تغير طرأ في نمط الاستهلاك، حيث إن معظم الأسر قامت باستهلاك الكمية نفسها، أو كميات أكثر من السلعة نفسها التي زادت أسعارها.

وأعربت النسبة الكبرى من الأسر داخل العينة، عن ارتفاع استهلاكها من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها بالإمارة، خاصة في ما يتعلق بمنتجات اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها، ما يشير إلى انخفاض المرونة السعرية لدى الأسر المواطنة بالإمارة.