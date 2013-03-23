إنفاق السعوديين على تقنية الإنترنت تجاوز 94 مليار ريال

قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام الماضي 2012 بحوالي 15.8 مليون مُستخدم بمعدل إنفاق بلغ 94 مليار ريال.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إن انتشار استخدام الإنترنت في المملكة حقق معدلات عالية خلال السنوات الماضية، إذ قفز من 5% عام 2001 إلى 54.1% في نهاية عام 2012".

وأشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ قرابة 94 مليار ريال في عام 2012، مقارنة بـ21 مليار ريال في عام 2002، وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 14%.

وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية عام 2012 بنسبة انتشار حوالي 181.6%، وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت بنهاية العام الماضي 4.8 مليةن خط. وأوضحت الهيئة وصول إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض إلى حوالي 12.28 مليون اشتراك بنهاية عام 2012.