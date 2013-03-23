الحقباني: قرار فيتش يعكس نجاح "نطاقات" في توظيف السعوديين

أكد نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن قرار مؤسسة فيتش بتغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي، يعكس نجاح برنامج "نطاقات" في توظيف المزيد من السعوديين.

وشدد في مقابلة مع قناة "العربية" أن برنامج نطاقات حفز القطاع الخاص في السعودية على توظيف المزيد من المواطنين السعوديين.

ولفت نائب وزير العمل السعودي إلى أن الوزارة عملت على تحسين بيئة العمل من خلال الضغط على الشركات للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى شرط احتساب الموظف السعودي ضمن برنامج نطاقات، الأمر الذي ساهم في توظيف المواطنين وبأجور مناسبة.

وغيرت وكالة فيتش، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مؤكدة تصنيفها الحالي عند AA-.

وعزت الوكالة تحسين نظرتها إلى استدامة الإنفاق الحكومي واستمرار تراجع الدين العام، إضافة إلى تحسين فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى جانب القطاع المصرفي القوي.

ورجحت الوكالة إمكانية رفع تصنيف السعودية بدرجة واحدة إذا حققت المزيد من التقدم بالنسبة لمعالجة مشكلة البطالة وتنويع الاقتصاد.