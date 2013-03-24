خبير بالبنك الدولي يدعو لربيع اقتصادي عربي

طالب خبير بالبنك الدولي بقيام ربيع عربي اقتصادي من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية في البلدان العربية.

وقال جان بيير شوفور، كبير الخبراء الاقتصاديين بمكتب البنك الدولي بالمغرب منسّق التجارة الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك، إن الشعوب العربية تحتاج بعد الربيع العربي السياسي إلى قيام ربيع عربي اقتصادي.

وانتقد شوفور مساء أمس السبت تحول المشاكل الاقتصادية إلى قضايا هامشية في أجندة بعض الحكومات العربية مقابل اهتمام كبير بالمشاكل السياسية خلال كلمته بمؤتمر دولي عقد بالعاصمة المغربية الرباط حول "نمو الاقتصاد العالمي".

وعبر المسؤول الدولي عن اندهاشه من ضعف التجارة البينية بين الدول العربية، وضرب مثالاً بقيمة التبادل التجاري بين الدول المكوّنة للاتحاد المغاربي، وهي: المغرب، والجزائر وتونس، وليبيا، وموريتانيا، رغم بلورة اتفاقيات للتبادل الحر وأخرى لتعزيز التبادل التجاري في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدول العربية ودول المغرب العربي بشكل خاص، من أجل دعم فرص التنمية الاقتصادية عربياً ومغاربياً.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "نمو الاقتصاد العالمي"، الذي ينظمه معهد "أماديوس" (منظمة مغربية غير حكومية)، مساء الجمعة، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين من 15 دولة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات دولية وإقليمية.