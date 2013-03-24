دبي تستقطب استثمارات أجنبية بـ1.1 مليار دولار في 2012

كشف مكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، أنه استقطب استثمارات نحو ‬165 شركة في دبي العام الماضي، بزيادة قدرها ‬114٪، مقارنة بعام ‬2011، الذي وصل فيه عدد الشركات الجديدة إلى ‬77 شركة.

وقال المكتب، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بحسب صحيفة الإمارات اليوم، إنه تم تحقيق زيادة بـ‬16.6٪ في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة، بواقع ‬4.2 مليار درهم، مقارنة بـ‬3.6 مليار درهم في عام ‬2011.

وأشار في تقريره السنوي إلى أن تلك الإنجازات تمت من خلال أعمال المكتب فقط، ما يؤكد مكانة دبي، باعتبارها منصة لمزاولة الأعمال وتوسع المشروعات التجارية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتوقع مكتب الاستثمار الأجنبي أن يبلغ أثر تلك الاستثمارات في الاقتصاد المحلي ما قيمته ‬18.3 مليار درهم، مقارنة بنحو ‬16 مليار درهم في عام ‬2011، وبنسبة زيادة قدرها ‬14.3٪، مؤكداً أنه يركز اهتمامه أيضاً على القيمة المضافة للشركات الاستثمارية على الاقتصاد الكلي للإمارة، وليس على مبلغ الاستثمار الأولي فقط، ما يتيح له دراسة نوعية وتأثير الاستثمارات، وفائدتها المستقبلية وتحريكها لمختلف القطاعات.

وقال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، فهد القرقاوي، إن السمة المميزة للاستثمارات العام الماضي هي عودة استثمارات من شركات منطقة أوروبا الغربية، التي كانت تراجعت قليلاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك توقعات بحدوث زخم حقيقي وحراك من هذه الاستثمارات، إضافة إلى الطلب من شركات تقع في أميركا اللاتينية وآسيا، التي أصبحت متأكدة من أهمية دبي نقطةً رئيسة تستطيع الوصول من خلالها إلى أسواق لديها ملايين المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وأشار إلى ان السمة الثانية كانت زيادة إقبال الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة على الدخول في أسواق الشرق الأوسط، وزيادة أعمالها في المنطقة، وتالياً رغبتها في اتخاذ دبي مركزاً لتغطية أعمالها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستهدف أيضاً بشكل رئيس أسواق الهند وآسيا، التي تعد دبي أقرب المراكز التجارية لها.

وأوضح القرقاوي أن هناك قطاعاً عريضاً من المستثمرين يتوقعون عودة الطفرة الاقتصادية إلى دبي، وحدوث انتعاش كبير في الاقتصاد، لكن في قطاعات أكثر قوة واستقراراً، ومنها: السياحة، التجارة، التصدير والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن هناك بوادر إيجابية واضحة على حدوث انتعاش في القطاع المالي، وزيادة نمو القطاعين الطبي والتعليمي.

وأضاف القرقاوي "ترتبط دبي بأكثر من ‬2.2 مليار شخص على مستوى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، ما يجعلها منصة فريدة للعديد من الشركات والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم الراغبين في توسيع أعمالهم"، مشيراً إلى أن الشركات الساعية للاستثمار لديها خيارات متنوعة في دبي، من حيث إقامة المشروع في مختلف مناطق الإمارة أو في المناطق الحرة المتخصصة، التي توفر مزايا فريدة مثل ‬100٪ من الملكية الخاصة، والإعفاء من الضرائب.