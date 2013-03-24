وزير: مصر تعتزم طرح مشاريع بـ20 مليار جنيه في 2013

قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي اليوم الأحد إن مصر تعتزم طرح ما بين ثمانية إلى عشرة مشاريع خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية تتجاوز 20 مليار جنيه (2.94 مليار دولار).

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المرسي حجازي خلال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الذي تنظمه الوزارة.

وقال إن تلك المشروعات تضم إنشاء محطة للصرف في أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه ومشروعا لتطوير ميناء سفاجا بستة مليارات جنيه، كما تشمل المشاريع إنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه في شرم الشيخ.

وتسعى الحكومة المصرية لجذب المستثمرين، وتحاول إعادة الاستقرار بعد تولي محمد مرسي رئاسة البلاد في يونيو حزيران الماضي.

وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل 2011.