تدني قيمة الجنيه يفاقم الوضع المعيشي للمواطن المصري

تداعيات الأزمة السياسية في مصر ما زالت تؤثر في حياة الناس في الشارع، لا سيما في الشق المعيشي، خاصة في ظل التراجع المستمر في قيمة الجنيه، الذي يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويزيد من الضغط على الفقراء.

وأشار تقرير بثته قناة "العربية" إلى أنه في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالشارع المصري من كل جانب سياسياً واقتصادياً، وفي ظل اضطراب الوضع الأمني في مصر، أصبح المواطن المصري بين فكي كماشة: ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور، وكلاهما أصبح واقعاً مراً، فالتضخم الاقتصادي الذي تشهده الأسواق المصرية، أطاح بقيمة الجنيه المصري، ما دفع بالعديد من التجار لرفع أسعار السلع الاستهلاكية وأهمها الخبز.

ويرى الشارع المصري أن الحكومة المصرية مقصرة تجاه توفير السلع الأساسية كالخبز، وهو قوت المواطن اليومي الرئيسي الذي يعيش عليه.

الخضراوات والفواكه لم تسلم هي الأخرى من عاصفة غلاء الأسعار التي اجتاحت الأسواق المصرية، حيث علل التجار رفعهم للأسعار بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

تظل معاناة المواطن المصري اليومية في ظل الصراعات السياسية الطاحنة على الساحة المصرية أكبر برهان على تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب رد الفعل من الحكومة تجاه الأزمة الحالية.