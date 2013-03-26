اختار المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع المملكة العربية السعودية رئيساً لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في جنيف.

ووافق المجلس العمومي على اختيار ممثل المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالعزيز بن شافي العتيبي، رئيساً لمجلس التجارة في الخدمات وهو أحد المجالس الثلاثة الرئيسية في المنظمة، مجلس التجارة في السلع ومجلس الجوانب التجارية للملكية الفكرية، ومجلس التجارة في الخدمات.

وتولى ممثل المملكة رئاسة مجلس التجارة في الخدمات خلفاً لسفير السويد لدى المنظمة الذي انتقل لرئاسة هيئة مراجعة السياسات التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتولى أيضاً منذ بداية هذا العام تنسيق المجموعة الآسيوية في المنظمة وهي إحدى المجموعات الرئيسية وتضم في عضويتها أكثر من 30 دولة منها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا وباكستان والهند وبنغلاديش وماليزيا وسنغافورة والصين وإندونيسيا وكوريا والفلبين وبروناي دار السلام، وعدد من الدول النامية الأخرى.

ورأس ممثل المملكة لدى المنظمة اجتماعات سفراء المجموعة والتحدث باسمها.