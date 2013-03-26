العراق يبحث تقديم "وديعة" بـ4 مليارات دولار لمصر

توجه وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي في زيارة للعراق تستغرق عدة أيام؛ يبحث خلالها تفاصيل منح مصر وديعة بنكية بـ4 مليارات دولار.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية عن مصادر مطلعة- كانت في وداع "العربي" الذي غادر القاهرة أمس، أن الوفد يضم نائب محافظ البنك المركزي المصري وعددًا من الخبراء المصرفيين.

وبحسب المصادر، سيلتقي الوفد الدكتور علي الشكري وزير التخطيط العراقي، ومحافظ البنك المركزي العراقي، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، وعددا من المسئولين؛ لبحث منح العراق مصر وديعة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، توضع بالبنك المركزي، لمساندة الاقتصاد المصري.