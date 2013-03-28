مصدر: أنباء عن حجب خدمة "SIP Phone" في السعودية

قال مصدر مطلع في قطاع الاتصالات السعودي لـ"العربية.نت" إن شركات الاتصالات المحلية ستحجب خدمة عن هواتف "SIP Phone"، حيث انتهت المهلة الممنوحة لقطع هذه الخدمة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات السعودية أمس الأربعاء.

و"سيب فون" هي هواتف تستخدم تقنية تسمى بـ VoIP وهو استخدام المكالمات الصوتية من خلال بروتوكول الإنترنت، حيث يوجد نوعان من السيب فونز، الأول على شكل جهاز تلفون ثابت عادي، وهو هاتف يستخدم خط الإنترنت بدلا من شبكة الخطوط التقليدية، أو ما يعرف بـ"PSTN"، وهناك أيضا "سيب فون" عبارة عن برنامج يتم تحميله على جهاز الكمبيوتر.

وتؤثر "SIP Phone" على مداخيل شركات الاتصالات السعودية، حيث توفر خدمات الاتصالات الدولية بشكل مجاني.

وأوضح المصدر "حسب معلوماتي بدأت اليوم شركات الاتصالات في السعودية حجب خدمة "SIP Phone".

وتنتهي اليوم المهلة الممنوحة أيضاً من قبل هيئة الاتصالات السعودية للشركات لإيجاد طريقة للتحكم في تطبيقاته سكايب وفايبر وواتس آب، حيث منحتها أسبوعاً انتهى الأربعاء 27 مارس.

ولفت المصدر إلى أنه لا جديد حتى الآن فيما يتعلق بمطلب هيئة تنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن المهلة بالفعل انتهت الأربعاء.



