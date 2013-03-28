مطاردة الحكومة لرجال الأعمال تعصف بالاستثمار في مصر

شنّ خبراء اقتصاديون ورجال أعمال هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، وقالوا إن الحكومة الحالية تعمل على طرد الاستثمارات الأجنبية والمحلية من السوق المصري، وذلك على خلفية ما أعلنته مصلحة الضرائب بشأن فرض ضريبة تعادل 10% على صفقة بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي نادي عزام في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن استمرار ملاحقة الحكومة للمستثمرين سواء رجال الأعمال أو الصغار المستثمرين فى سوق الأوراق المالية لا يعني سوى القضاء على القطاع الخاص نهائياً وهدم القاعدة الاقتصادية التي تمثل 70% من الاقتصاد المصري، خاصة أن الأزمات الاقتصادية بدأت تحاصر الحكومة والنظام الحاكم.

فيما أعلن رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر، أمس، أن حصة بنك سوسيتيه الفرنسي في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لا تخضع للضرائب في مصر تطبيقاً لاتفاقية منع الازدواج الضريبي بين القاهرة وفرنسا. أما بالنسبة لباقي أطراف الصفقة ذاتها، فنظراً لعدم وجود أي بيانات تفصيلية فسيتم خصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة 56 مكرر من القانون، وتوريدها للمصلحة على أن يتم تسوية الضريبة طبقاً للتعديلات المقدمة من وزارة المالية بشأن القانون 101 لسنة 2012، فإذا تم إقرار هذا التعديل سيتم رد الضريبة فوراً.

وأوضح عزام أن عمليات الملاحقة الحكومية بالقرارات والتصريحات مازالت تطارد المستثمرين على كافة المستويات، ولا يوجد سيناريو واضح قد تقف عنده هذه المطاردات التي سوف تعصف بمستقبل الاستثمار في مصر، فليس من المقبول أن يكون أولى خطوات الحكومة ضرب أهم قناة للتنمية المباشرة وغلق البوابة السحرية لدخول الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية بدلاً من تقديم الحوافز وتنمية هذه السوق للمساهمة الفعالة في جذب الاستثمارات عن طريق زيادة رؤوس أموال الشركات والاكتتابات العامة الشعبية.

وقال إن المستثمرين يشعرون بخيبة أمل كبيرة في الخطوات التي اتخذتها الحكومة بعدة قرارات متوالية بفرض الضرائب على كافة تعاملات المستثمرين، ابتداءً بقرار فرض رسوم على التعاملات في البورصة بنسبة واحد في الألف وانتهاءً بفرض ضرائب على المساهمين المصريين في صفقة بيع أسهم البنك الاهلي سوسيتيه جنرال، وهو القرار المفاجئ الذى أربك المساهمين بعد تقديم عروض البيع وانتهاء الفترة القانونية جاء هذا القرار بفرض واستقطاع هذه الضرائب دون إنذار مسبق، الامر الذى أقفد المستثمرين آمالهم في اتخاذ أي قرار استثماري جديد في السوق المصري.

وأوضح عضو نقابة رجال الأعمال أشرف القاضي، في تصريحات لـ"العربية نت"، أن الحكومة لا تتجاهل فقط دور رجال الأعمال في التنمية، بل إنها أصبحت تطاردهم، وكل يوم نصحو على قرار جديد بفرض ضرائب جديدة، دون دراسة القرار أو تبعاته، ما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن التوسع في أية استثمارات جديدة.

وقال إن رجال الأعمال لم يعد لديهم القدرة على تحمل أية أعباء إضافية في ظل الخسائر المتلاحقة والمستمرة التي تطارهم، والغريب أن الحكومة لم تترك رجال الأعمال يبحثون فقط عن آليات للخروج من دائرة الخسائر والاقتراب من الإفلاس، بل إنها تحاول فرض أعباء جديدة وهو ما لا يتحمله أحد في هذه الفترات الصعبة.

وقال إن هناك مئات الحلول أمام الحكومة لزيادة مواردها بدلاً من فرض الضرائب، حيث إنها لن تجني من وراء قرارات زيادة الضرائب سوى مزيد من هروب الاستثمارات المحلية وإحجام الاستثمارات الخارجية عن العودة إلى مصر، وبالتالي فإن الحكومة سوف تتحمل نتيجة هذا التخبط ولن يكون ذلك على المدى البعيد ولكن على المدى القريب جداً، خاصة أنه لا يخفى على أحد أن هناك عدداً كبيراً من رجال الأعمال الذين تخارجوا من السوق المصري خلال الفترة الماضية.