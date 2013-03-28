21 مليار دولار عجز موازنة مصر في 8 أشهر

كشفت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج المحلي إلى 8.2% خلال الفترة من يوليو - فبراير 2012/2013، ليصل إلى 146.5 مليار جنيه (21.5 مليار دولار) بارتفاع يتجاوز 54% مقارنة بعجز قدره 94.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقالت "المالية"، في تقريرها لشهر مارس، إن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت لتصل إلى72.8% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2012، لتسجل 1293.9 مليار جنيه مقارنة بـ1058.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أن الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي استمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي 2012-2013 مسجلاً معدل نمو قدره 2.6% مقارنة بـ0.3 % فقط خلال نفس الربع من العام المالي السابق. ويمكن تفسير هذا النمو بشكل أساسي في ضوء استمرار تنامي كل من الاستهلاك الخاص والعام واللذين تبلغ مساهمتهما نحو 2.3 % في نمو الناتج المحلي الحقيقي، بالإضافة إلى أثر فترة الأساس (وهو الأثر الناجم عن تدني معدلات الأداء في الفترة المرجعية) والذي بدأ في الربع الثالث من العام المالي 2010-2011.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 3.9% خلال 8 شهور لتصل إلى 184.9 مليار جنيه مقابل 178 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 16%، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية انخفاض بنسبة 20%.

وأرجع التقرير الارتفاع في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 12.7% بنهاية فبراير لتسجل 56.5 مليار جنيه مقابل50.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 18.6% لتسجل 58.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 49.4 مليار جنيه خلال نفس من العام الماضي.