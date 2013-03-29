قطر تشتري فندقاً وسط لندن بـ600 مليون دولار

اشترى صندوق الاستثمار القطري فندق "إنتركونتيننتال" في منطقة "بارك لين" وسط لندن مقابل 400 مليون جنيه إسترليني (600 مليون دولار)، وهو أحد أكبر وأشهر وأفخم فنادق بريطانيا، كما أنه يقع في وسط لندن بالقرب من السفارة القطرية والسفارة الأمريكية، وبالقرب من قصر "باكنغهام" حيث تسكن ملكة بريطانيا.

وصندوق الاستثمار القطري مملوك بالكامل للحكومة القطرية، ويمثل ذراعها الاستثمارية في الخارج، ولديه الكثير من الأنشطة في المملكة المتحدة، حيث تعتبر صفقة الاستحواذ على الفندق أحدث وآخر أنشطته في بريطانيا.

وأعلنت شركة "قطر القابضة"، وهي جزء من الصندوق الاستثماري السيادي، أنها استحوذت على الفندق الذي يقع أيضاً بالقرب من حديقة "هايد بارك" وهي أكبر وأشهر حديقة عامة في العالم، مشيرة إلى أن الصفقة بلغت قيمتها الإجمالية 401.5 مليون جنيه إسترليني، وحصلت الشركة بموجبها على الفندق الذي يضم 447 غرفة.

وقالت جريدة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها إن "قطر القابضة" تغلبت على ستة منافسين آخرين كانوا يحاولون الاستحواذ على الفندق، بما في ذلك صناديق ثروة سيادية من الشرق الأوسط وآسيا.

وأشارت "الغارديان" إلى أن قيمة الصفقة تعني أن "قطر القابضة" دفعت أكثر من 62% زيادة على القيمة الدفترية للفندق.

وقال مصدر في مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال": "نحن مسرورون جداً بهذه الصفقة".

ويأتي الاستحواذ القطري على فندق "إنتركونتيننتال لندن بارك لين" ليستكمل سلسلة الاستثمارات الضخمة التي تمتلكها قطر في بريطانيا، ومن بينها أعلى برج في أوروبا، وهو برج "شارد" الذي يتوسط مدينة لندن، إضافة إلى متجر "هارودز" الشهير، وكذلك امتلاك الحصة الأكبر من سلسلة متاجر "سينزبري" التي تمتد في طول وعرض المملكة المتحدة.

ويأتي الإعلان عن استحواذ الفندق الكبير وسط لندن، بعد أيام من معلومات نشرتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية قالت فيها إن قطر تعتزم الاستحواذ على "ماركس أند سبنسر" الذي يحمل العلامة التجارية الشهيرة (M&S)، وهو أحد أكبر متاجر التجزئة في المملكة المتحدة، مقابل 8 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار).

وأشارت "صنداي تايمز" إلى أنه في حال تمت هذه الصفقة فإنها ستكون الأكبر في أسواق بريطانيا منذ العام 2007، أي منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، كما أنها ستمنح القطريين سيطرة غير مسبوقة على قطاع التجزئة البريطاني مع استثماراتهم في "سينزبري" و"هارودز".

