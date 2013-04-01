حكومة مصر تقر المرحلة الأولى لترشيد دعم البوتاغاز

بدأت الحكومة المصرية اليوم الاثنين تطبيق المرحلة الأولى لترشيد دعم البوتاغاز "غاز الطهي" عبر زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلية والتجارية، حيث رفعت الحكومة سعر الأنبوبة المنزلية زنة 12.5 كلغ من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات ما يعادل 1.17 دولار، وزيادة سعر أسطوانة البوتاغاز التجارية زنة 25 كيلو غراما إلى 16 جنيها.

وقال مسؤول بارز بوزارة البترول المصرية في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء إن أصحاب المستودعات سيحصلون على أسطوانات البوتاغاز المنزلية بسعر 725 قرشا وسيبيعونها للمواطنين بسعر 8 جنيهات.

وكانت الحكومة تبيع الأسطوانة لأصحاب المستودعات بسعر 240 قرشا مع بيعها للمواطنين بسعر 4 جنيهات.

وأضاف أن الحكومة لاتزال تتحمل أكثر من 70 جنيها ما يعادل 10.29 دولار في تكلفة إنتاج اسطوانة البوتاغاز المنزلية والتي تصل لنحو 78 جنيها للأسطوانة الواحدة.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر هويته، أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من إعادة ترشيد دعم البوتاغاز والذي من المتوقع أن يصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وقال إن المرحلة الثانية لترشيد دعم البوتاغاز ستبدأ مع تعميم تطبيق الكوبونات أو الكروت الذكية لبيع البوتاغاز في يوليو القادم.

ومن المقرر أن تصل سعر الأنبوبة خارج نظام المستفيدين من الكروت والكوبونات لنحو 30 جنيها للاستهلاك المنزلي و60 جنيها للاستهلاك التجاري.

وقال الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمري مصانع تعبئة الغاز إن الأسعار الجديدة لاسطوانات البوتاغاز مقبولة وتتفق مع متغيرات التكلفة وهدف الدولة في الحد من فاتورة دعم البوتاغاز.

وتقوم هيئة البترول المصرية حاليا بطرح مليون اسطوانة يوميا من بينها 80% مخصص للاستخدام المنزلي و20% للاستهلاك التجاري.

من جانبها قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان اليوم إن الأسعار الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء لأنابيب البوتاغاز شهدت زيادة عمولة التعبئة 80 قرشاً لكل أسطوانة عما هو ساري حالياً، وتغطي هذه الزيادة كافة الأعباء المحددة بالتعاقد وتكاليف طبة الحابس المميزة للمصنع باللون والشعار.