35 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 3 أشهر

انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي بنحو 14.3% خلال الربع الأخير من العام 2012، بلغت 35,156 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2012 بانخفاض قدره 5,883 مليون درهم وبنسبة (14.3%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2011.

وانخفضت قيمة الواردات بمقدار 7,767 مليون درهم بنسبة (21.4%)، بينما بلغت الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية 814 مليون درهم بنسبة (37.6%) خلال الربع الرابع من عام 2012، وزادت قيمة المعاد تصديره بمقدار 1,070 مليون درهم بنسبة (40.3%).

ووفقاً للتقرير السنوي الجديد الذي أصدره "مركز الإحصاء – أبوظبي" حول حركة التجارة السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي، فقد بلغت مساهمة الواردات في إجمالي التجارة الخارجية (80.9%) خلال الربع الرابع من عام 2012 في حين شكلت الصادرات غير النفطية والمعاد تصديره ما نسبته 8.5% و10.6% على التوالي.

وأوضح المركز أن مجموعة "الماكينات ومعدات النقل" حققت أكبر مساهمة في إجمالي الواردات بنسبة 54.8% خلال الربع الرابع من عام 2012 محقّقة انخفاضاً مقداره 3,681 مليون درهم (-19.1%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، وجاءت المجموعة الفرعية "ماكينات وأجزاء ماكينات ومعدات صناعية وأجزاؤها" كأكبر مساهم في هذا الانخفاض حيث انخفضت بمقدار 2,163 مليون درهم.

وأكد "مركز الإحصاء" أن دول آسيا حلت في الصدارة من حيث المساهمة في قيمة الواردات بنسبة (41.8%) من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2012، وانخفضت الواردات منها بقيمة 5,306 مليون درهم (-30.8%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، أما الواردات من أوروبا وأمريكا الشمالية فتمثل (38.1%) و(11.7%) على التوالي من مجموع إجمالي الواردات في الفترة نفسها.

كما حلت آسيا بالصدارة بنسبة (93.0%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الرابع من عام 2012، وزادت الصادرات إليها بقيمة 899 مليون درهم (47.9%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2011.

وأوضح المركز أن الدول العشر الأولى ساهمت بنسبة 70.6% من إجمالي واردات الربع الرابع من عام 2012، وقد كان هناك انخفاضاً كبيراً في الواردات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية (1,941 مليون درهم)، اليابان (1,861 مليون درهم)، كوريا الجنوبية (3,409 مليون درهم) وفرنسا (1,682 مليون درهم)، وقابله ارتفاع جزئي في واردات كلّ من ايطاليا وألمانيا (739 مليون درهم) و(752 مليون درهم) على التوالي خلال هذه الفترة.

فيما جاءت قارة آسيا في المرتبة الأولى من حيث إجمالي قيمة المعاد تصديره خلال الربع الرابع من عام 2012، ممثلة بذلك نسبة 87.4% من إجمالي المعاد تصديره، تلتها قارة أوروبا بمساهمة بلغت 9.2% من الإجمالي خلال الفترة نفسها.