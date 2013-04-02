الأزمة الاقتصادية تضع رئيس حكومة المغرب في مواجهة البرلمان

علمت "العربية" أن البرلمان المغربي يتجه صوب مساءلة عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تزداد قوة تأثيرها على المواطنين في معيشهم اليومي.

وتأتي المساءلة البرلمانية مع افتتاح الدورة الاستثنائية المرتقبة، اليوم الثلاثاء، وعلى خلفية تسرب أرقام مقلقة جداً حول حقيقة الاقتصاد المغربي، الذي يبدو وفق تسريبات صحافية، أنه يعيش وضعية كارثية غير مسبوقة منذ عقدين من الزمن.

ومن جهة أخرى، تطالب الكتل البرلمانية للمعارضة، بحضور وزير الاقتصاد والمالية إلى لجنة المالية في المؤسسة التشريعية لتقديم صورة دقيقة عن الاقتصاد المغربي.