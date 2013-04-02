مصر تسعى لزيادة الاحتياطي الأجنبي لـ16 مليار دولار بنهاية يونيو

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، وبمجرد توصلهم لاتفاق مبدئي مع الصندوق سيكون السداد على دفعات بمقدار 20 – 25% من قيمة القرض.

وأضاف العربي في مقابلة مع قناة "العربية" أن ترشيد دعم الطاقة هو أحد أهم مكونات برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتبعة من قبل الحكومة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن الإنفاق على الطاقة يستنزف ثلث الموازنة العامة للدولة، أي بأكثر مما ينفق على قطاعات مهمة كالتعليم والصحة.

وأشار إلى أن بدء تطبيق منظومة توزيع المنتجات البترولية سيكون بنظام الكوبونات والبطاقات الذكية في بداية شهر يوليو القادم، بهدف المحافظة على وصول كميات معينة بالسعر المدعم للمستحقين.

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول باحتياطيها من النقد الأجنبي إلى 16 مليار دولار في نهاية شهر يونيو، والذي سيتم تحقيقه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة لمليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي.

يشار الى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 13.5 مليار دولار، وفقا لآخر إحصاء من البنك المركزي.