الكويت تحذر رعاياها من حمل 10 آلاف دولار نقداً في مطار القاهرة

حذر سفير الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد أمس المواطنين الكويتيين من حمل أكثر من 10 آلاف دولار نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية لدى وصولهم أو مغادرتهم مختلف منافذ مصر الجوية والبرية والبحرية.

وقال السفير الحمد في تصريح لوكالة الأنباء كونا، إن السلطات المصرية اتخذت قرارا اخيرا يقضي بعدم السماح بدخول أو خروج مبلغ يتجاوز 10 آلاف دولار مع أي راكب يصل أو يغادر الاراضي المصرية.

وأضاف أن القرار ينص كذلك على مصادرة المبالغ التي تتجاوز السقف المحدد فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين لهذا القرار.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين الكويتيين بكل القوانين والقرارات المصرية لاسيما المتعلق منها بحمل الاموال لدى وصولهم أو مغادرتهم الأراضي المصرية عبر منافذها المختلفة.

وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أصدر قرارا في ديسمبر الماضي يقضي بالسماح بدخول وخروج النقد الأجنبي من وإلى الأراضي المصرية في حدود عشرة آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأخرى، إضافة إلى حظر إدخال أو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.