قبرص تشكل لجنة للتحقيق في الانهيار الاقتصادي

بدأت قبرص أمس، إجراء تحقيق قضائي في أسباب انهيار اقتصادها ونظامها المصرفي، قبل أن توافق على حزمة إنقاذ مالي أوروبية.

وتقوم لجنة برلمانية برئاسة ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا ببحث ما إذا كانت مبالغ كبيرة من الأموال تم تحويلها إلى خارج البلاد قبل وبعد رفض النواب شروط الإنقاذ التي تتضمن فرض ضريبة على كل ودائع البنوك.

وتجنبت قبرص الدولة الصغيرة في منطقة اليورو حدوث انهيار اقتصادي بالحصول على حزمة إنقاذ قدرها 10 مليارات يورو (12,8 مليار دولار) الشهر الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. كما سيتم وضع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس تحت الميكروسكوب. وقال أناستاسياديس «تشكيل هذه اللجنة لبحث الأحداث التي دفعت البلاد إلى هذه الأزمة الاقتصادية، وهذا أقل شيء تقوم به الدولة تجاه مواطنيها».

وذكر أن التحقيق سيطال الجميع، سواء عائلته الكبيرة أو شركة الاستشارات القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب. ويسعى أناستاسياديس إلى دحض مزاعم بأن أفراد عائلته استغلوا ميزة توافر معلومات لديهم في تحويل ملايين من اليورو إلى الخارج قبل منع صرف أو تحويل الودائع. وستحقق اللجنة في المزاعم بأن ثلاثة مقرضين في القلب من الأزمة المصرفية قد شطبوا قروضا لمصلحة سياسيين وشركات تجارية كبرى ي الجزيرة.

ودعا الرئيس نيكوس أناستاسياديس اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة، هم جورج بيكيس، وبانايوتيس كاليس، وياناكيس كونستانتينيدس إلى التحقيق حوله وأفراد أسرته.

وتبدو دعوة أناستاسياديس محاولة للتصدي لادعاءات غير مؤكدة بأن أفرادا من أسرته استغلوا معلومات سرية لتهريب أموال خارج البلاد قبل فرض القيود على الودائع.

كما وجهت اتهامات الى مسؤولين سياسيين آخرين، ورجال أعمال باستغلال مواقعهم لحماية رؤوس أموالهم من الضريبة التي ستفرض على الودائع المصرفية بموجب خطة الإنقاذ الاوروبية.

وقال أناستاسياديس إن لا احد فوق التحقيق، ولا حتى أفراد أسرته أو الشركة القانونية التي كان شريكا فيها حتى وقت قريب. وصرح الرئيس خلال أداء اللجنة اليمين أن «الأزمة الاقتصادية الحالية هي بدون شك نتيجة تضافر عوامل داخلية وخارجية في الوقت نفسه». وأضاف أن «سلسلة أفعال، أو هفوات لمسؤولين مخولين إدارة الاقتصاد، أو من القطاع المصرفي حملت البلاد الى الإفلاس، وأدت الى صدور قرار بإفلاس احد اكبر المصرفين فيها، بالإضافة الى خسارة مليارات اليورو بسبب انخفاض قيمة الودائع».