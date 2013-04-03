مليونا طن مخزون القمح المصري لـ81 يوماً

قال بيان حكومي، الأربعاء، إن مخزون القمح المصري يبلغ مليوني طن بما يكفي استهلاك 81 يوماً. وأكد أن مصر لديها عقود لاستيراد 180 ألف طن إضافية.

وكانت الحكومة التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم قالت في 27 مارس/آذار إن المخزون يبلغ 2.116 مليون طن بما يكفي لمدة 85 يوماً.

وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة المصري صلاح عبدالمؤمن أمس الثلاثاء إن الحكومة تعتزم خفض وارداتها من القمح هذا العام بنحو 10% مع اعتماد أكبر مستورد للقمح في العالم على الإنتاج المحلي وبناء صوامع لتخزين القمح.

وتستورد مصر نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً، وهو ما يقرب من نصف احتياجاتها وتتوزع المشتريات بين الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية وبين مستوردي القطاع الخاص.

لكن عامين من التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية استنفدت مصر خلالها الاحتياطيات من النقد الأجنبي بمعدل مليار دولار شهرياً تقريباً ما يثير تساؤلات حول قدرة مصر على شراء احتياجاتها من خلال العطاءات المفتوحة.