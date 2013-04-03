1.2 مليار يورو استثمارات بنك التنمية الألماني في مصر

قال نائب مدير بنك التنمية الألماني (KFW) بالقاهرة، وليد عبدالرحيم، إن البنك اتفق مع الحكومة المصرية على ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة بمصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجاري تنفيذها حالياً تقدر بنحو 1.2 مليار يورو، وتتركز في قطاعي الطاقة والمياه.

وأضاف في تصريحات خاصة لمراسلة "الأناضول" اليوم الأربعاء: "إن البنك يفاوض الحكومة المصرية للمشاركة مع 6 جهات أخرى في تمويل تكلفة إنشاء محطة توليد الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية في كومبو بأسوان لإنتاج 200 ميجاوات".

وتبلغ تكلفة المحطة 120 مليون يورو، ولم يتحدد بعد نصيب كل جهة في التمويل.

وقال عبدالرحيم إن البنك الألماني يقدم التمويل للمشروعات في مصر عبر منح وقروض وتسهيلات حسب القطاع الموجه له التمويل.

والبنك الألماني للتنمية هو مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الألماني للتنمية الذي يمول الاستثمارات والخدمات الاستشارية في البلدان النامية بالنيابة عن الحكومة الألمانية.

وأوضح عبدالرحيم أنه يتم توجيه المنح لقطاع التعليم وإنشاء المدارس في مصر، أما بالنسبة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فيتم تمويله من خلال قروض مدعومة الفائدة، بينما باقي المشروعات يكون تمويلها عن طريق تسهيلات مالية وقروض.

وأضاف نائب مدير بنك التنمية الألماني بالقاهرة أن حجم الاستثمارات التي قدمها البنك الألماني لمصر تقدر بنحو 5.5 مليار يورو منذ بدء برنامج المساعدات الألمانية في مصر منذ الستينيات.

وأوضح أن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها بالفعل من قبل البنك الألماني بمصر تقدر بنحو 4.3 مليار يورو.

وقال نائب مدير بنك التنمية الألماني بالقاهرة لمراسلة "الأناضول" إن البنك يستثمر في قطاعين رئيسيين بمصر، الأول هو المياه والصرف الصحي، والثاني قطاع البيئة وبالتحديد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أنه منذ 5 سنوات كانت تصل نسبة التمويل المقدم لقطاع المياه المصري إلى 70% من حجم التمويل المقدم من البنك الألماني، ولكن تغير الوضع الآن، وأصبحت أولوية البنك لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تصل نسبته من تمويل البنك حالياً إلى 60%.

وقال عبدالرحيم إن بنك التنمية الألماني يولي أهمية خاصة بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات ترشيد الطاقة، حيث يعتبرها البنك من المشروعات الواعدة، كما أنها تحقق عائداً للحكومة، إضافة إلى أن تنفيذه لا يستغرق وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن خطة البنك تتضمن تمويل محطتين لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، الأولى بطاقة الرياح في جبل الزيت، والثانية باستخدام طاقة الشمس في أسوان.

وأضاف أن البنك يقوم بتمويل مشروع لتدوير المخلفات الصلبة في 4 محافظات هي قنا وكفر الشيخ في المرحلة الأولى، ثم أسيوط والغربية في المرحلة الثانية.

وأوضح أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 53 مليون يورو، ويقدم بنك التنمية الألماني تمويلاً له بنحو 15 مليون يورو.