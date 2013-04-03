1.6 مليار درهم مبيعات سوق "دبي الحرة" خلال الربع الأول

أعلنت سوق دبي الحرة عن تحقيق مبيعاتها نمواً كبيراً وصل إلى 6 .1 مليار درهم (438 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة زيادة تجاوزت 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يبشر بإمكانية تحقيق السوق لأرقام ممتازة هذا العام الذي تحتفل خلاله بالذكرى 30 لانطلاقتها إلى عالم صناعة تجزئة الأسواق الحرة.

وبحسب صحيفة "الخليج"، فقد قفزت مساحة سوق دبي الحرة للبيع بالتجزئة بمطار دبي الدولي من 000 .18 متر مربع إلى 000 .26 متر مربع بعد افتتاح الصالة آي (كونكورس)، المخصصة لأسطول طيران الإمارات من طراز A380.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في معرض تعليقه على حجم المبيعات الذي سجلته السوق خلال الربع الأول من العام: "استهلت السوق عامها الحالي على نحو جيد، وبدون شك أسهم افتتاح الصالة آي (كونكورس) في هذه البداية الناجحة، حيث لاقت هذه المنشأة الجديدة ترحيباً رائعاً من قبل المسافرين، وأتاحت لنا فرصة أن نكون الأوائل في تقديم العديد من المنتجات بما فيها تقديم خدمات التجزئة في بهو الدرجة الأولى للصالة آي (كونكورس) المخصصة لطيران الإمارات التي يسير العمل فيها على أكمل وجه، وقد تسنّى لنا التوسع بمنتجاتنا الموجودة وتقديم علامات تجارية جديدة، يُعد بعضها الأول من نوعه في المنطقة".

وأظهرت عمليات البيع عبر بوابات مطار دبي الدولي الثلاث ارتفاعاً ملحوظاً، حيث شهدت مبيعات البوابة رقم 3، المخصصة لعمليات طيران الإمارات، زيادة 19%، وتُعد الأكبر من حيث حجم المبيعات التراكمية لسوق دبي الحرة التي تمثل 61% من إجمالي الإيرادات، بيد أن متوسط إنفاق المسافرين في البوابة رقم 1 التي تمثل 31% من المبيعات يعد الأعلى، كذلك ارتفعت مبيعات البوابة رقم 2 بنسبة كبيرة وصلت إلى 22% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتماشياً مع التوسعة الأخيرة لمنافذ بيع التجزئة في سوق دبي الحرة، فقد تسارعت وتيرة التوظيف في الربع الأول من عام 2013 من خلال تعيين 648 مساعد مبيعات جديد ليصل إجمالي عدد موظفي سوق دبي الحرة إلى 5717 شخصاً.