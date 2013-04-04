إيران تعرض على مصر خطاً ائتمانياً بمليار دولار

قال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، مجتبى أماني، في تصريحات لوكالة الأناضول، الخميس، إن إيران عرضت على مصر خطاً ائتمانياً بقيمة مليار دولار، لدعم مصر في أزمتها المالية.

وأضاف مجتبى: "مازال العرض الإيراني قائماً ولكن يحتاج لتفعيله من الجانب المصري.. المباحثات بشأنه جارية بين البلدين لكن يوجد بطء في التفعيل".

ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة دولياً على إيران، لاستمرارها في تطوير برنامجها النووي، والتي كبّدت طهران خسائر اقتصادية انعكست في تراجع قيمة عملتها وارتفاع التضخم، إلا أن الدولة التي تنحى منحنيات سياسية بعيدة عن توجهات النظام الحاكم في مصر، تأمل في خلق علاقات اقتصادية مع القاهرة.

وقال الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، مطلع فبراير/شباط الماضي، خلال زيارته لمصر، إنه عرض على الرئيس المصري محمد مرسي خط ائتمان، لكن أياً من الجانبين سواء المصري أو الإيراني لم يذكر قيمة الخط الذي عرضته إيران وقتها، كما لم توضح ما إذا كان العرض قائماً أم لا.

وأشار مجتبى إلى أن تعطيل هذا الخط الائتماني يرجع للتأثير السلبي نتيجة انقطاع العلاقات بين البلدين لأكثر من 34 عاماً.

وتابع "انقطاع العلاقات جعل التجار والمسؤولين المصريين لا يتعرفون إلى مدى أهمية الكيان الاقتصادي الإيراني أو كيفية التعامل معه".

ورصد مجتبى تنامياً في عمليات التبادل التجاري بين مصر وإيران قائلاً: "الحجم تضاعف إلى 4 أضعاف خلال العام الماضي، حيث زاد من 100 مليون دولار في عام 2011 الى 400 مليون دولار في عام 2012.

وقال إن هناك خطة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وإيران ليصل الى 4 مليار دولار خلال العامين القادمين، ولم يذكر تفاصيل عن هذه الخطة وما إذا كانت الحكومة المصرية قد وافقت عليها أم لا.



وقال مجتبى إن هناك إمكانيات كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي سواء على مستوى التبادل التجاري أو إقامة استثمارات مصرية إيرانية مشتركة في مصر في كثير من القطاعات.

ويقول خبراء اقتصاد إنه يمكن لمصر وإيران تحقيق منفعة اقتصادية متبادلة، لكنهم رجحوا ألا يشهد الوضع الحالي حراكاً كبيراً، لاسيما أن طهران لم تُبد بعد تغيراً في مواقفها تجاه عدد من القضايا الخلافية، ما يدفع القاهرة إلى التريث كثيراً في الاندفاع نحو إحياء علاقات اقتصادية وسياسية، ربما يكون ثمنها مزيد من عزوف المستثمرين الخليجيين عن القدوم لمصر.

وأضاف مجتبى "أنا غير راضٍ عن هذا البطء ولكني أتفهمه لأن عودة العلاقات بعد عقود من التوقف لن يكون سريعاً".