نقل الأرقام بين المشغلين في السعودية قبل سداد المستحقات

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المشغلين بنقل أرقام المشتركين وفق إجراءات جديدة لا تشترط سداد المستحقات المالية قبل النقل.

ولم يتطرق بيان هيئة الاتصالات لأي إجراءات بحق الشركات التي لن تلتزم بقرار تسهيل نقل الأرقام.

وكان خبير تقني قد قال لـ"العربية نت" إن نقل الأرقام بين المشغلين في السعودية يواجه بعض المشاكل، التي قد تستمر لأشهر بسبب كثرة الطلبات وبعض الإجراءات المطلوبة قبل إتمام عملية النقل.

وأضاف الخبير التقني: "الأنظمة المطبقة على قطاع الاتصالات في السعودية لا تخوّل لها إلزام الشركات بتطبيق القرار، ولكن يحق لها فرض غرامات على الشركات التي لن تلتزم بالقرار".

وقالت الهيئة في بيان لها إن عملية النقل ستتم بعد التأكد من مطابقة رقم هوية طالب النقل مع رقم الهوية المسجل لدى المشغل المراد الانتقال منه؛ على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على الرقم بعد اتمام عملية النقل.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بنقل الرقم وتقليل المدة الزمنية لذلك.

جاء ذلك الإجراء على خلاف آلية نقل الرقم المعمول بها في السابق والتي تلزم المشتركين بدفع المستحقات المالية على الأرقام المرغوب نقلها قبل عملية النقل، وحسب الآلية الجديدة، سيتم بعد اكتمال عملية النقل إشعار المشترك بالمستحقات المالية المترتبة على الرقم المنقول - إن وجدت - عبر رسالة نصية قصيرة (SMS)، ليتمكن المشترك من تسديد المستحقات عليه.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، سلطان المالك، إن التوجه الجديد يقضي بعدم إلزام طالب نقل الرقم بدفع المستحقات المالية قبل عملية النقل جاء بغرض التسهيل على المشترك وتسريع طلبات النقل.

يُذكر أن هيئة الاتصالات أطلقت خدمة نقل الرقم منذ عام 1427 هـ، حيث كانت من أوائل الدول في العالم التي تطلق هذه الخدمة.