تقرير: الإمارات أكبر سوق في "الشرق الأوسط"

بلغ إجمالي واردات الإمارات من السلع والخدمات نحو 256,4 مليار دولار خلال عام 2011، ما جعلها أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، متجاوزة واردات دولتين من أكبر الدول المستوردة في العالم وهي المملكة العربية السعودية وتركيا، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وأشار تقرير أصدرته منظمة "الأونكتاد"، التابعة للأمم المتحدة، إلى أن دولة الإمارات أصبحت أكبر سوق في الشرق الأوسط بعد الارتفاع الكبير والمتواصل في وارداتها، نتيجة النمو المستمر في معظم قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية خلال السنوات الماضية.

وبيّن التقرير أن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، احتلت أيضاً المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية لناحية الصادرات من السلع والخدمات التي بلغ حجمها 287,8 مليار دولار خلال عام 2011.

وكانت منظمة التجارة العالمية أشارت في تقرير سابق إلى أن الإمارات احتلت المركز الـ 25 عالمياً لناحية الواردات والمركز الـ19 لناحية الصادرات، لتصبح الإمارات ضمن أكبر 30 دولة في العالم في النشاط التجاري.

وذكر التقرير أن واردات الإمارات شكلت نحو 1,1% من إجمالي واردات العالم البالغة 15,3 تريليون دولار عام 2010 ونحو 1,5% من إجمالي الواردات العالمية البالغة 15,23 تريليون دولار.