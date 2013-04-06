2824 ريالاً متوسط أجور السعوديات في القطاع الخاص

كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل السعودية، أن متوسط رواتب السعوديات العاملات في منشآت القطاع الخاص 2824 ريالاً، في حين بلغ متوسط رواتب السعوديين العاملين في ذات القطاع 5686 ريالاً، كما بلغ متوسط رواتب الأجانب العاملين في ذات القطاع من الذكور 938 ريالاً، والإناث 1528 ريالاً.

وأكد التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 2011، والذي نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، أن السعوديات العاملات في القطاع الخاص في المنطقة الشرقية يتقاضين أعلى متوسط رواتب في المملكة بنحو 3429 ريالاً، في حين تتقاضى السعوديات العاملات في ذات القطاع أقل متوسط رواتب في منطقة نجران بنحو 1569 ريالاً.

وأشار إلى أن السعوديين الذكور العاملين في القطاع الخاص الأعلى في متوسط الأجور في المنطقة الشرقية بنحو 7841 ريالاً، في حين يتقاضى السعوديون أقل متوسط أجور في ذات القطاع في منطقة الباحة بنحو 2190 ريالا.

وذكر أن العاملات الأجنبيات العاملات في ذات القطاع الأعلى متوسط أجور في المنطقة الشرقية بنحو 2151 ريالا، في حين تتقاضى الأجنبيات أقل متوسط أجور في منطقة الجوف بنحو 859 ريالاً، فيما يتقاضى الأجانب أعلى متوسط أجور في ذات القطاع في منطقة الرياض بنحو 1036 ريالاً، بينما يتقاضى الأجانب أدنى متوسط أجور في ذات القطاع في منطقة الجوف بنحو 588 ريالاً.

وأكد أن عدد السعوديات العاملات في مهن المديرات ومديرات الأعمال في منشآت القطاع الخاص 5934 سعودية، متوسط رواتبهن في تلك المهنة 4215 ريالاً، و170 سعودية عاملة في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، يبلغ متوسط رواتبهن 1783 ريالاً، و1411 سعودية عاملة في مهن المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر في ذات القطاع، ويبلغ متوسط رواتبهن 16317 ريالاً، و18709 سعوديات عاملات في مهن التشييد والبناء ويبلغ متوسط رواتبهن 2229 ريالاً، وذلك من إجمالي 99486 سعودية عاملة في منشآت القطاع الخاص.