88 ألف وظيفة جديدة بأمريكا تخفض معدل البطالة 0.1%

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجعا طفيفا في معدلات البطالة، حيث تمت إضافة نحو 88 ألف وظيفة جديدة فقط إلى قوة العمل خلال مارس الماضي، وهو أقل عدد وظائف خلال تسعة أشهر، بعد فترة شهدت تعاقدات كثيرة.

ويذكر هذا التباطؤ بأن عودة سوق العمل إلى المسار الصحيح ستكون متفاوتة، وقالت وزارة العمل إن معدل البطالة انخفض من 7.7% إلى 7.6% وبالرغم من أنه المعدل الأقل خلال أربعة أعوام، فإن هذا التراجع يعود إلى توقف مزيد من المواطنين عن البحث عن فرص العمل.

وربما يعد هذا الضعف مؤشرا على أن الشركات كانت قلقة الشهر الماضي بشأن التخفيضات الشديدة في الإنفاق الحكومي والتي بدأت أول مارس الماضي.

يذكر أن زيادة فرص العمل تعد أقل من نصف ما تحقق خلال الشهور الستة التي تسبق هذه الفترة، عندما أضيف نحو 196 ألف فرصة شهريا. ويثير هذا التراجع مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بعد فصل الشتاء الذى شهد فيه تقدما ملموسا.