الإمارات الأولى عربياً في الإنفاق الإعلاني والسعودية ثانياً

قالت المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية "بارك" إن الإمارات تحتل المركز الأول بين الدول العربية من حيث الإنفاق الإعلاني فيما جاءت السعودية ثانياً تلتها مصر والكويت.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه أن نتائج حصاد النصف الأول لعام 2012، أبرزت تساوي حجم الإنفاق الإعلاني في الكويت عن نفس الفترة خلال عام 2011 حيث بلغ مجمله 969 مليون دولار أميركي في حين بلغ 966 مليون دولار في 2012.

وأشارت الى أن الصحف حافظت على حصتها من مجمل الإنفاق الإعلاني لعام 2012 بالمقارنة مع عام 2011، حيث لا تزال تحتل الترتيب الأول بين الوسائل الإعلامية الشائعة بنسبة بلغت 52%، من مجمل الإنفاق الإعلاني لتسجل انخفاضا طفيفا مقارنة مع 2011 بنسبة 1%.

وقالت المؤسسة إن حصة التلفزيون جاءت في الترتيب الثاني بفارق نسبي كبير من الإنفاق الإعلاني حيث بلغت 4،2% لتسجل ارتفاعا ضئيلا عن حصتها لهذه الفترة في عام 2011 التي بلغت 41%.

وبينت أن المجلات جاءت في الترتيب الثالث بفارق نسبي كبير حيث بلغت نسبة حصتها من الإنفاق الإعلاني 4%، من ذات الاجمالي بانخفاض بلغ 16%، عن العام الماضي فيما جاء (الراديو) في المرتبة الرابعة بنسبة 1%.