خبير: السعودية تخسر المليارات بسبب الإجازة الأسبوعية

أكد الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، أن تغيير الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، أصبح أمراً حتمياً، وسيتم الوصول إليه خلال فترة لن تزيد عن سنتين.

وقال العنقري في مقابلة مع "العربية": "إن الاقتصاد السعودي كبير جداً ومرتبطا بالاقتصاد العالمي، ويجب تقليص الفجوة بأيام العمل بيننا وبين العالم الخارجي من 4 أيام إلى ثلاثة، لأن هذا سينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية بشكل كبير جداً، وعلى حركة التجارة بين أسواق المملكة والمستثمرين السعوديين والخارج بشكل أفضل لأن التعاملات المالية ستكون أفضل وأكثر قدرة للوفاء بمتطلباتهم في العمليات السريعة".

وأضاف هناك حاجة عاجلة ليكون الاقتصاد موحدا مع الاقتصاد العالمي، لأن هذا الاختلاف يخلق فارقا كبيرا جداً في القطاع المالي، ولذلك لابد من إعادة النظر في ذلك لأن الاقتصاد السعودي وهو الأكبر في المنطقة عضو في مجموعة العشرين وتعاملاته واسعة جداً، ولذلك يجب أن يكون هناك مواكبة لما يحدث في الأسواق الخارجية".

وقال العنقري، لو كان هناك إحصاءات للوصول إلى أرقام واقعية سنجد الخسائر بمليارات الدولارات للاقتصاد السعودي سنوياً نتيجة الفجوة في أيام العمل مع دول العالم الخارجي".

وأوضح أن الحاجة لذلك تتشكل بشكل أكبر يومياً، وأعتقد أنه خلال سنة أو سنتين على أقصى تقدير سنصل إلى هذا القرار خاصة مع الحديث عن تكامل اقتصادي خليجي، ونجد هناك فارقا بيوم واحد ولكنه يعني فارقا كبيرا في التعاملات التجارية.

وتأتي تصريحات العنقري بعد أن أمر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم، بتغيير العطلة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة لتصبح يومي الجمعة والسبت، اعتبارا من أول مايو القادم، تماشيا مع القطاع المصرفي والتجاري في معظم دول العالم.

وبهذا القرار تنضم عمان إلى بقية الدول العربية دول الخليج التي توافق إجازاتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت باستثناء المملكة العربية السعودية التي تعتمد يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية للقطاعين العام والخاص.