سلطنة عُمان تغيّر عطلتها الأسبوعية إلى الجمعة والسبت

أمر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بتغيير العطلة الأسبوعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة لتكون يومي الجمعة والسبت تماشياً مع القطاع المصرفي والتجاري في كثير من دول العالم.

وفي الوقت الحالي فإن العطلة الأسبوعية في السلطنة هي الخميس والجمعة مثل جارتها السعودية، لكن دولاً خليجية أخرى تأخذ عطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وانتقل الكثير من المؤسسات المالية العُمانية بما في ذلك البورصة إلى عطلة الجمعة والسبت.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن السلطان قابوس بن سعيد قوله إن القرار سيسري اعتباراً من أول مايو/أيار، كما أمر السلطان قابوس أيضاً بتوحيد العطلات الدينية والوطنية في القطاعين العام والخاص.

ويبدو أن هذه الإجراءات تهدف في جانب منها إلى مساعدة الحكومة في اجتذاب المزيد من المواطنين العُمانيين إلى وظائف في القطاع الخاص.

ويحرص المسؤولون على انضمام العُمانيين إلى القطاع الخاص لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، لكن الكثيرين يحجمون عن القيام بذلك ويشكون من أن ساعات وظروف العمل لا تمثل عامل جذب لهم كما هو الحال في القطاع العام.