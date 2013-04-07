أولاند يعطي دفعة للاستثمارات الفرنسية في المغرب

وقع المغرب وفرنسا نحو ثلاثين اتفاقاً للتعاون في مجالات عديدة، وخاصة في قطاع النقل (السكك الحديدية والترامواي والمترو والخط الفائق السرعة)، إضافة إلى اتفاقيات في مجال الصناعة الغذائية ومعالجة المياه والطاقات المتجددة والتعليم والبحث العلمي، تتويجاً لزيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي حل ضيفا على المغرب أمس الأول.

وتفيد أرقام الإليزيه أن حوالي 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب منها 36 من الأربعين شركة مسجلة في كاك40 (أكبر مؤشر في بورصة باريس). وهي توظف ما بين ثمانين إلى مئة ألف شخص. كما تحافظ فرنسا على مرتبتها الأولى في سلم الاستثمار في المغرب. ففي عام 2011 ، بلغ حجم تدفقها 760 مليون يورو، وتملك فرنسا 51 بالمئة من إجمالي المخزون الاستثماري للمغرب.

وتبدي الشركات الفرنسية اهتماما بصفقة إنجاز الخط الثاني من الترامواي المعلق بالدار البيضاء، الذي تتراوح صفقته ما بين 80 و90 مليار درهم مغربي، كما يتوقع أن يولد مصنع رونو نيسان في طنجة تدفق استثمار أجنبي مباشر يمكن أن يرتفع حسب احتمالات الشركة من 600 (مليون إلى مليار يورو).

وقال عزالدين أقصبي، الخبير الاقتصادي المغربي في حديث لـ"العربية.نت"، إن الاقتصاد المغربي له ارتباط قوي بمنطقة اليورو، خاصة فرنسا وإسبانيا، وذلك بنسبة 51 بالمئة تبعا له، لكن هذين البلدين - يضيف الخبير - يعيشان الآن وضعية اقتصادية صعبة على مستوى وتيرة النمو، وأن هذه الوضعية لها تداخلاتها على المستوى الخارجي.

وإذا كان أولاند يبحث عن إخراج فرنسا من ضائقتها المالية وأزمتها الاقتصادية بالتعاقد مع المغرب، فإن السؤال المطروح في هذا السياق حسب أقصبي، وهو إلى أي حد ستكون هذه المشاريع شفافة وسيستفيد منها المغرب كما تستفيد منها فرنسا، خاصة أن المشاريع العملاقة لهذه الأخيرة في المغرب، شاب صفقاتها الغموض ولم تأخذ مصلحة الطرف الآخر، كما يقول الخبير.

ومن نماذج ذلك أورد الخبير أن شركات التدبير المفوض للماء والكهرباء التي ما زالت تعيش مشاكل بالمغرب، وكذا مشروع القطار الفائق السرعة الذي قدم لفرنسا كهدية مجاملة، وغيرها من المشاريع التي تضع المغرب في وضعية حرجة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني والمتمثل في ارتفاع نسبة عجز على مستوى الميزانية بنسبة 8 بالمائة وكذلك العجز والتضخم الحاصل في ميزان الأداءات منذ شهور وباعتراف الحكومة.