السعوديون يواجهون منافسة في سوق العمل من الوافدين

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة بالسعودية لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك يطبق بحقه النظام.

وذكر تقرير لقناة "العربية" أن القرار الجديد جاء في وقت كانت ردود فعل الشارع مختلفة تجاه القرار السابق بالترحيل الفوري للمخالفين، حيث يرى البعض أن أسلوب المباغتة في القرار السابق كان الأكثر تعرضاً للنقد، وهو على شكل حملات تفتيشية تقوم بها الجوازات على المحلات التجارية والمدارس الأهلية، مما جرد أول مجموعة منها من أغلب عمالتها، بينما كان الصدى امتناع طيف عريض من العمالة الأجنبية من التواجد في المنشآت وتحقيق خسائر مالية للمنشأة.

وكانت سوق العمل في السعودية تتعرض منذ سنوات قليلة إلى حزم تنظيمية صارمة وصفها رجال الأعمال في سياق نقاشات صحافية مطوّلة بأنها "عشوائية" وتضر بالبيئة الخدماتية والمالية، ولا تحقق أهدافها المعلنة المتعلقة بفتح أسواق عمل للسعوديين.

تزامن حديث الشارع عن حملات واسعة لمديرية الجوازات مع بيانات صحافية من وزارة العمل تشير إلى محدودية قيام بعض المدارس الأهلية بتوظيف معلمين ومعلمات ليسوا ضمن قوائم عمالتها الرسمية.

من جهته، أرجع الخبير الاقتصادي، الدكتور إحسان بوحليقة، توجه السلطات السعودية في هذا التوقيت إلى ملاحقة العمالة المخالفة من خلال حملات التفتيش إلى عدة أسباب، منها أن عدداً من العمالة الأجنبية المخالفة لنظم الإقامة في المملكة، بدأ في الانخراط في قضايا جنائية.

وأضاف في حديثه مع قناة "العربية" أن من بين أهم أسباب هذه الحملة أن وتيرة استقدام العمالة من الخارج وصل مداها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه في عام 2012 بلغ عدد من تم استقدامهم من خارج المملكة نحو مليوني عامل، وسجل العدد في عام 2011 حوالي 1.2 مليون عامل، مؤكداً أنه من المستحيل أن يستطيع الاقتصاد السعودي توليد هذا العدد الهائل من الوظائف على الرغم من كونه أكبر اقتصاد عربي.

وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من العمالة الأجنبية يشكل منافسة حقيقية للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات.